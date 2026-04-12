◇パ・リーグ日本ハム3―6ソフトバンク（2026年4月11日エスコンF）日本ハムは逆転負けを喫し、ソフトバンク戦は4連敗となった。初回に矢沢が今季1号となる自身初の先頭弾で先制も、先発の伊藤が踏ん張れなかった。4回先頭の柳田に同点ソロを許すと、6回には近藤に3ランを浴びるなど一挙5失点。5回2/3を7安打6失点で今季初黒星となり「いい調整ができていただけに、今日出せなかったのが悔しい」と唇をかんだ。打線は9