フィギュアスケート男子五輪2大会連続金メダルでプロとして活動する羽生結弦さん（31）が11日、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナで単独公演「REALIVE」の初日公演を行った。競技者時代の名曲「秋によせて」「SEIMEI」など多ジャンルの7曲を舞い、満員7000人の観客を魅了。単独公演は休養期間を含め1年2カ月ぶりとなり「まだまだ成長段階。今、急激に変わっているところ。僕自身も楽しみに、これからも滑り続けたい」と決