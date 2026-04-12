◇パ・リーグソフトバンク6―3日本ハム（2026年4月11日エスコンF）0―1の4回無死、ソフトバンク4番の柳田が2号同点ソロを放った。1日の楽天戦以来8試合ぶりの一発。伊藤の外角149キロ直球に逆らわず、左翼席へ運んだ。「いいスイングができました。追いつくホームランとなって良かった」昨年の日本シリーズ第5戦で阪神・石井から放った同点2ランを思い出させる逆方向への一撃だった。