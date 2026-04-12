「阪神牝馬Ｓ・Ｇ２」（１１日、阪神）終わってみれば２冠牝馬の独壇場だった。ハナを切った１番人気のエンブロイダリーが力強く押し切り４度目の重賞制覇。海外遠征からの帰国初戦、そして日本での一線級古馬との初対戦。そんな不安をあざ笑う圧巻Ｖを披露してみせた。完璧な逃走劇だった。最内枠から絶好のスタートを切ると、まさかの先頭へ。場内はどよめきに包まれたが、「返し馬で馬体は良さそうでした。１枠だし、もし