◇パ・リーグソフトバンク6―3日本ハム（2026年4月11日エスコンF）「6番・遊撃」でスタメン出場したソフトバンク・今宮が負傷交代した。6回無死一塁、伊藤の直球を左肩付近に受けると、声を上げて顔をゆがめる。代走・川瀬が送られた。小久保監督は試合後「骨は大丈夫みたい」と大事には至っていないと説明。12日には病院で精密検査を受ける予定だが、日本ハム戦はベンチ入りする予定だ。