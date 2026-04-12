ヤクルト３―２巨人（セ・リーグ＝１１日）――ヤクルトは一回に鈴木叶の２点三塁打で先制し、七回にサンタナのソロで突き放した。７回２失点の山野が開幕３連勝。巨人はソロでの２得点にとどまった。◇巨人は山野を打ち崩せず、接戦を落とした。光明は、今季２度目の先発マスクとなった山瀬が、来日初先発のマタを懸命のリードで立ち直らせ、バットでも存在感を見せたことだろう。２点を追う三回、「低めにいい球