女子プロレス「スターダム」１１日の後楽園大会で、玖麗さやか（２５）がワールド王者・上谷沙弥（２９）との王座戦（２６日、横浜アリーナ）に向けて気を吐いた。「コズミック・エンジェルズ（ＣＡ）」の玖麗は同ユニットの解散をかけて、極悪軍団「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．（ヘイト）」の上谷に横アリで挑戦する。この日の１４人タッグマッチには、なつぽい＆安納サオリ＆水森由菜＆さくらあや＆ＡＺＭ＆天咲光由と臨み、ヘイトの上