Ｊ１横浜Ｍは１１日、明治安田Ｊ１百年構想リーグ第１０節のホームＦＣ東京戦に１―３で敗れた。この日は今季の出場時間が１試合で４５分にとどまっていたＤＦ諏訪間幸成（２２）がシーズン初のスタメンに抜擢。前半からＤＦ井上太聖やＧＫ朴一圭らとゴール前を死守した。しかし、前半終了間際の４５分に一瞬の隙を突かれ先制点を奪われた。０―２の後半２９分に１点を奪い返したが、最後に３失点目を許して完敗となった。諏訪