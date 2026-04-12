ソフトバンクは１１日の日本ハム戦（エスコン）に６―３で快勝した。先発・上沢直之投手（３２）が、７回２失点の好投で今季初白星。プロ野球史上２３人目の全１２球団勝利を達成した。試合後「北海道で僕のキャリアはスタートした。たくさんの感謝の気持ちを持ちながら投げました」と語った上沢。米挑戦を経て昨季からホークスに加入した右腕は、飾らない正直な言葉で特別な１勝を喜んだ。２０１１年ドラフト６位で日本ハムに