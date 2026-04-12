フィギュアスケート男子で五輪２連覇を達成したプロスケーター・羽生結弦（３１）の?影響力?には、公演開催地からも驚きの声が上がっている。羽生が出演＆製作総指揮を手掛ける単独公演「ＹＵＺＵＲＵＨＡＮＹＵ“ＲＥＡＬＩＶＥ”ａｎＩＣＥＳＴＯＲＹｐｒｏｊｅｃｔ」が１１日、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナで開幕した。代名詞の「ＳＥＩＭＥＩ」などを披露し、公演の終盤には新作となる「プリクエル（