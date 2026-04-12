歌手の今陽子が、14日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。今陽子＝テレビ朝日提供ボサ・ノヴァバンド「ピンキーとキラーズ」のボーカルとして16歳で大ヒットを経験し、まもなく芸能生活60周年を迎える今は、現在74歳。昨年11月に駅の階段で転倒し、肋骨を2本骨折。激痛で呼吸すらままならない状況だったが、「母が家で待っている」という一心で立ち上がり帰宅したそう。その後、