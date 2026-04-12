今回ご紹介するのは、YouTubeチャンネル『ねこたま庵』に投稿された、子猫たちと先住猫のある日常の様子です。投稿は記事執筆時点で2万9000回再生を突破し、「可愛いなぁ♡」「全てが愛おしい」といったコメントが寄せられています。 【動画：ママと同じ色の先住猫→接近した子猫たちが、真実に気づいた瞬間…予想外の『愛おしいリアクション』】 先住猫と育ち盛りのわんぱく兄妹猫 登場するのは、先住猫の「ミルクお