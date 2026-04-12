芸を覚え、ピアノを弾く子猫 画像はイメージです アイルランドのウィックローに住む元保護猫のKit（2歳）は、特別な才能を持っています。ピアノをたくみに弾き、しかも俳優として新しいテレビシリーズでも重要な役を射止めて、スターダムへの道を歩み始めているのですから。 生後わずか1日で母猫に捨てられ、農場で危うく命を落とすところだったこの猫は、心やさしいLaura Murphyさんに