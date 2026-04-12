猫ちゃんは身の回りの物をおもちゃにしてしまう天才。しかし、時には予想外のものをおもちゃにしてしまうこともあるようで…？そんな衝撃的な瞬間を捉えた光景が表示回数89万回を超える話題に。投稿を見た人からは「決定的瞬間捉えた！」「してやったりのお顔ｗ」と温かい笑いが巻き起こることとなりました。 【写真：カーテンレールの上にいた猫の『口元』を見たら……「決定的瞬間ｗｗ」まさかの光景】 たまち