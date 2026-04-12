お金の払い方にこそ、その人の本性が出てしまうものだろう。投稿を寄せた女性（東京都／60代／事務・管理）は、期間限定の派遣の仕事が終了した際、同僚3人で個室で飲んだという。「お別れ会」と称した飲み会だったが、そこでドン引きするような出来事に遭遇した。（文：篠原みつき）「私ばかり呑んじゃってごめんね〜」女性の同席者である年上の女性は、かなりの酒豪だったようだ。「コース外の高いお酒ばかり頼んで、一人で飲み