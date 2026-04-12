盗難被害に遭い、藁にもすがる思いで届け出た警察で「そんな大金を持ち歩くのが悪い」と説教されたら――。投稿を寄せた鹿児島県の50代男性は今から36年前、自動車教習所に通っていたとき、教習所の費用と生活費として下ろしたばかりの現金をカバンに入れていた。ところが、その大金が忽然と消えてしまう。警察のやる気は皆無「泣き寝入りするしかなかった」警察に被害を届け出たものの、返ってきたのは慰めでも捜査の約束でもなく