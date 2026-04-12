食料品から日用品まで、何を買うにも高くなったと感じることはないだろうか。物価高の影響で、これまで当たり前のように買っていたものやサービスを諦める人が増えている。千葉県の50代女性（保険営業／年収250万円）は、仕事柄どうしても車が必須な生活を送っている。これまで整備や点検はディーラーに任せていたが、最近の物価高でその余裕がなくなってきたようだ。（文：篠原みつき）「泣く泣くディーラー車検をやめてスタンド