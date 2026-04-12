ギャンブルは、遊び金。つまり生活に使う分を差し引いて、なくなっても「悔しい」と思うだけで済む分のお金でやるのが良いとされている。良いとされているが、実際にはギャンブルにハマってしまう人というのは、「悔しい」のその先に歩を進めがち。すなわち、手を付けてはならないお金。使うと次の給料日まで生活が苦しくなるようなお金にまで手を付けることが多々ある。パチンコ依存の人の、多分99％はその月の家賃の支払いに必要