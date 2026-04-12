◆関西学生野球春季リーグ戦▽第２節１回戦関大１―０関学大（１１日・甲子園）関大と同大が先勝した。関大は左腕・米沢友翔（４年）が自己最速タイ１４９キロをマークし、１安打、無四死球、１３奪三振で完封。打者２７人の準完全試合でリーグ戦初勝利を飾った。同大は１年生左腕・三浦幌史が“開幕投手”を務め、６回を４安打無失点でリーグ戦初登板先発勝利を挙げた。伝統の“関関戦”が行われた甲子園で圧巻の投球を見