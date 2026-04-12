◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ西▽第１０節Ｃ大阪１―０Ｇ大阪（１１日・パナソニックスタジアム吹田）Ｃ大阪がアウェーでのダービーで１―０とＧ大阪を破り、ホームでＰＫ戦の末に敗れた開幕節（２月７日・ヤンマー）のリベンジを果たした。前半４０分、主将のＭＦ田中駿汰（２８）のスルーパスに反応したＦＷチアゴアンドラーデ（２５）が先制ゴールを奪い、決勝点に。Ｇ大阪は、０―１で敗れたＡＣＬ２準決勝のバンコク・ユ