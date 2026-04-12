人気コスプレイヤーの伊織もえがキュートな姿でファンを魅了した。１２日までにインスタグラムで「目にも止まらぬスピード伊織もえ」とつづって、美しいストレートヘアーでスウェットを着た自撮りショットをアップした。この投稿には「今まで見てきた人で一番好き」「この感じのいおりんは凄くいい」「ゆるゆる感可愛い」「絶妙な表情してる」「カワイイ」などの声が寄せられている。