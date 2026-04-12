◇ファーム公式戦ヤクルト1ー6オイシックス（2026年4月11日ハードオフ新潟）ヤクルトのドラフト1位・松下が、ファーム・リーグのオイシックス戦（ハードオフ新潟）に「2番・三塁」で出場し、実戦デビューした。初回無死一塁から中前打を放ち、3回は遊飛で4回の守備から退いた。キャンプ1軍スタートも、2月10日に左太腿裏の筋損傷で離脱。期待の若手の復帰報告を受けた池山監督は「こっち（1軍）にいる野手陣もいい刺激に