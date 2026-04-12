日本時間きょう12日、アメリカ・カリフォルニア州インディオで開催される音楽フェスティバル『Coachella Valley Music and Arts Festival 2026』（1週目）に、藤井 風が登場する。【動画】藤井 風は午前8時50分から！『Coachella 2026』Mojaveステージ配信ページ藤井はMojaveステージに出演。ライブの模様は午前8時50分からYouTubeで配信される。YOUSUKE YUKIMATSU（Saharaステージ）のライブは午前10時15分から、SHINee・テ