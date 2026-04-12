フジテレビ系ドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』でそのクズっぷりが話題となったお笑いコンビ・ガッポリ建設の小堀敏夫が、ABEMAの人気バラエティの特別編『あつまれ ハイエナの森』に出演。真剣交際中の女性の存在を明かし、生電話で結婚の意志を確認した。【映像】小堀の28歳年下の恋人『あつまれ ハイエナの森』は、ABEMAが2026年4月11日に開局10周年を迎えることを記念して放送された『30時間限界突破フェス』