俳優の磯村勇斗が、きょう12日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜後10：00）に出演。役者を志す原点となった中学時代の思い出や、腕を磨いた地元の劇団での日々、そして駆け出しの頃同世代の活躍に抱いていた悔しさなどから、磯村が俳優として重ねてきた試行錯誤の歴史をひもといていく。【全身ショット】かっこいい！黒のジャケットスタイルで登場した磯村勇斗小学生のころから人を笑わせるのが好きだったと