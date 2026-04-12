◇セ・リーグ巨人2―3ヤクルト（2026年4月11日東京D）6日に支配下選手登録されたばかりの巨人・平山がプロ初安打を放った。「7番・右翼」でプロ2度目の先発出場。2―3の7回2死で、山野から中前打を放った。7打席目での初安打に「もう出ないんじゃないかと…。でも最後は切り替えられた」と安堵（あんど）。初回無死二、三塁の守備では、芝にスパイクが引っかかってつまずき打球を後逸する場面もあり「次は自分がチームを