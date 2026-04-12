女優高岡早紀（53）が11日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜午後3時＝関西ローカル）に出演。1995年から放送され、「芸能人は歯が命」というキャッチフレーズが流行語となったCM「アパガード」の思い出を語った。タレント明石家さんま（70）が進行する同番組。高岡が大ブレークしたCMの話題になった。世間に浸透していたCMだったが、高岡によると「このコマーシャル、言ってみれば、ひどいコマーシャル」だったといい、