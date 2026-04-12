5人組グループ・嵐の相葉雅紀が出演する12日放送のテレビ朝日系『相葉マナブ』（毎週日曜後6：00）では、番組最多出演のJUJUが1年ぶりに登場。神奈川・横須賀市に位置する三浦半島を舞台に、相葉らが130年以上の歴史ある春キャベツを満喫する。【写真】相葉雅紀を中心に「ごぼう料理」を作る4人番組の大ファンを公言するJUJUは今回で6回目のゲスト出演。同番組の13年間の歴史のなかで最多出演だと知って感激したJUJUが「もう