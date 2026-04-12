タレントはるな愛（53）が11日放送のMBSテレビ「おしゃべり小料理ゆみこ」（月1回、土曜午後4時＝関西地区）に出演。フリーアナウンサー有働由美子（57）と50代の恋愛の“リアル”について語り合った。はるなといえば、その人生を描いたNetflix映画「This is I」が話題になったばかり。有働も同作品を見たことに触れ、はるながアイドルに憧れた子ども時代や、苦労した下積み時代について話を聞いた。その中で、最近の恋愛の話題に