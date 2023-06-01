脇腹の痛みに悶絶するエストラーダ。彼に深いダメージを負わせたのは那須川が磨き抜いたボディだった(C)Takamoto TOKUHARA/CoCoKARAnext猛烈なペースで積み重ねてきた努力が実を結んだ。4月11日に東京の両国国技館で行われたWBC世界バンタム級挑戦者決定戦（12回戦）で、同級2位の那須川天心（帝拳）は、同級1位で、元世界2階級制覇王者ファン・フランシスコ・エストラーダ（メキシコ）に9回TKO勝ち。約5か月ぶりの再起戦で快