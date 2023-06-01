きょう12日（日）も晴れて、春というより初夏のような陽気になる所が多いでしょう。名古屋、甲府、熊谷（埼玉）は25℃、日田（大分）では27℃など、25℃以上の夏日になる所もありそうです。■晴天続く西〜東日本は紫外線対策をきょう12日（日）も朝から晴れる所がほとんどです。その分、紫外線が強いですので帽子や日傘などで対策を行った方がいいでしょう。北陸や北日本の強風は、午後には次第に落ち着いてくる見込みです。北海