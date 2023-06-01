ルールザウェイヴは土曜、正午過ぎに阪神競馬場に到着。キャリア3戦目で初めて中山以外の競馬場で走る。土岐助手は「馬運車の中も大丈夫だった。普段から落ち着いていて新しい場所でテンションが上がるタイプではない」とメンタルの強さを強調する。アネモネSから中3週。「成長は先だけど現状しっかり仕上がっている」と語った。