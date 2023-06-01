芝クッション値9.0＝標準※土曜午前7時含水率＝芝G前12.9％、4角14.0％ダートG前12.0％、4角13.1％※土曜午前5時30分。土曜の芝は週中の雨の影響をかなり受けて時計がかかった。日曜は好天で馬場が乾く。内が伸びそうだ。一方、ダートは時計が速くスピード決着に。