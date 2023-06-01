４月11日に行われたラ・リーガの第31節で、久保建英が所属するレアル・ソシエダがアラベスとホームで対戦。３−３の引き分けに終わった。１月18日のバルセロナ戦で左ハムストリングを負傷し、長期の離脱を強いられた久保が、この試合で実戦復帰を果たす。54分に投入された日本代表MFは60分、左サイドからのクロスを頭で折り返し、いきなりオーリ・オスカールソンのヘディングシュートをアシストしてみせた。現地メディアも