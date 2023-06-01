プレセピオは角馬場を落ち着いた様子で周回した。笹田師は「ここ目標に調整して予定通り」とジャッジ。4走ぶりのマイル戦に「前走（フィリーズR5着）で折り合いがついていた。勝った時みたいに自分のペースで走らせてもいい」と不安視していない。「いい馬だしスムーズに運べれば」と大外枠から一発を狙う。