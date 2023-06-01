関東馬ショウナンカリスはリラックスムードで阪神競馬場の出張馬房に入った。遠藤助手は「3回遠征が続いているので馬も慣れている。北海道にも行っているので」とにっこり。1番人気に支持された前走フィリーズレビューはまさかの8着。「スムーズに行かなかった。今回は外枠なので、うまくレースができれば」と能力全開を願った。