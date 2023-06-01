１１日放送のテレビ朝日系「出川一茂ホラン☆フシギの会」（土曜・午後１０時３０分）に、タレントのホラン千秋が出演。番組で紹介したくしゃみを止める秘策について「いつもやっている」と明かし、長嶋一茂や出川哲朗を驚かせた。番組では「花粉症対策」を特集。その中で「あのギャグのポーズ〇〇〇〇〇〇でくしゃみが止まる！？」のパネルが登場した。すると、ホランが「わかる。いつもやってる」と発言。出川らが「アイー