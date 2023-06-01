◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３ヤクルト（１１日・東京ドーム）先を見据えてあえて４番をスタメンから外した。１点差の惜敗で３連勝を逃した阿部監督は「負けてしまったんですけどね」と現実に目を向けた。それでもダルベック不在の打線は山瀬のプロ初本塁打、坂本の今季１号、平山のプロ初安打など多くの収穫があった。開幕から１２試合連続４番で出場してきたダルベックが初めてベンチスタート。守備も一塁、三塁で奮闘し