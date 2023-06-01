◇明治安田J1百年構想リーグC大阪1―0G大阪 （2026年4月11日 パナスタ）明治安田J1百年構想リーグは8試合が行われ、C大阪が敵地での大阪ダービーを1―0で制した。前半40分にFWチアゴ・アンドラーデ（25）が決勝点。守備陣も後半の相手の猛攻をしのぎ、PK負けを喫した開幕戦の借りを返した。首位の神戸は名古屋に3―2で競り勝ち、勝ち点25とした。少し遅れた桜がアウェーのピッチを彩った。前半40分、右サイドでMF中島が