乱戦模様の桜花賞にはAIも相当手を焼いた！？上位勢の接近した指数が難解ぶりを示している。指数79で◎に指名したのはアランカール。阪神芝1600メートルは今回で4戦連続。最も豊富な舞台経験を誇る。野路菊Sは3馬身半差の完勝。阪神JFは初手に行き脚がつかず最後方追走から大外を回す展開。むしろよく5着まで追い上げた。チューリップ賞3着も、あと1列前で運んでいればという末脚だった。要は流れと位置取り次第。突き抜けるポテ