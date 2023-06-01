大相撲の伊勢ケ浜部屋付きの楯山親方（元幕内・誉富士）が11日、春巡業が行われた神奈川県藤沢市で取材に応じた。暴力問題による伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）の2階級降格などの処分を受け、10日に同じ一門の浅香山理事（元大関・魁皇）らと集団指導体制などについて協議し、「部屋付きの親方衆も師匠と同じ立場で弟子を見る」と語った。現在の伊勢ケ浜部屋は稽古場と宿舎が離れており「暇があったら部屋の周りを見たり