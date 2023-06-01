◇男子ゴルフスポニチ後援ユニテックス・シニアオープン第1日（2026年4月11日和歌山県南紀白浜GC＝6877ヤード、パー72）今季国内シニアツアー開幕戦は、参戦3年目の太田祐一（52＝フリー）が7バーディー、1ダブルボギーの67で初日トップに立った。1打差2位に岩本高志（51＝K’sGOLFLOUNGE）がつけている。インスタート2組目の太田が、スタートホール10番で幸先いいバーディー。17番は「アゲンストの風でミスって