◇セ・リーグDeNA4―3広島（2026年4月11日横浜）三遊間を抜けていく打球を見届け、DeNAの新人・宮下は右の拳を握りしめた。3―1と逆転した3回2死一塁からのプロ初安打に「もうホッとした気持ちで素直にうれしかった」。ドラフト3位で入団した22歳が笑みをこぼすのも無理はない。チーム内のインフルエンザのまん延で、ビシエドに代わって急きょ1軍に初昇格。「6番・三塁」でプロ初出場して初安打で逆転勝ちに貢献し「歓声