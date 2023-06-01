11日のロッテ戦は、今季限りで現役を引退する栗山の「PR1DESERIES」として開催された。第1弾は12日までの2試合。栗山の野球人生の軌跡をたどるユニホームやバット、パネルなどが特別展示され、大勢のファンが足を運んだ。栗山は巨人との3軍戦に「3番・DH」で出場した。同シリーズは6、8月にも開催予定で「また（1軍でプレーする）チャンスはあるだろうし、今はしっかり調整していく」と話した。