フェスティバルヒルは角馬場から坂路へ。ラスト1F14秒4で駆け上がった。久野助手は「競馬モードに入っています。促したわけではなく、馬の気持ちを尊重しました」と上々の感触。昨年のファンタジーSの勝ちっぷりからも「能力はあります」ときっぱり。骨折明けの臨戦過程でも「やれることをやりました」と仕上げに胸を張った。