◇セ・リーグ巨人2―3ヤクルト（2026年4月11日東京D）1点差での惜敗。それでも、巨人ファンの大歓声に包まれた。中心にいたのは坂本だ。不振にあえいだベテランが、通算299号となる待望の今季初アーチを放ち「一本出たので良かったですけど、まだどうなるか分からない。いろいろ練習からやっていきます」と振り返った。試合前までわずか1安打で打率・048と苦しんでいた。だが、スタメン発表時に6試合ぶりに名前がコール