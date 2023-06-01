エールディヴィジ 25/26の第30節 フローニンゲンとイーグルスの試合が、4月12日03:00にユーロボルグにて行われた。 フローニンゲンはトム・ファンベルゲン（FW）、ヨルフ・スフレーダース（MF）、デイビッド・ファンデルベルフ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するイーグルスはステファン・シグルダルソン（FW）、ビクトル・エドバルセン（