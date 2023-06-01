栗東滞在中の関東馬サンアントワーヌは角馬場で体をほぐした。勝崎助手は「時間をかけて乗りました。このままいってくれれば」と好気配をアピール。「新馬の頃から扱いやすい。滞在でも苦しがったりすることもないです」と順調ぶりを伝えた。「たまたま千四で勝っているだけで千六も大丈夫」と1F延長も不安視していなかった。