◇パ・リーグ楽天11―4オリックス（2026年4月11日 楽天モバイル最強パーク）頼れる左腕が帰ってきた。今季初先発の楽天・早川が、7回3安打1失点で昨年6月20日の広島戦以来、295日ぶりの勝利。同年9月の左肩クリーニング手術を乗り越え「意外と緊張はなく、楽しもうというマインドに持っていった」と白い歯を見せた。捕手の太田が「待っていても押せると思ったぐらいの球威」と称えた最速148キロの直球を軸に4回まで無