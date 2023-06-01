関東馬ジッピーチューンはひと足早く金曜に阪神競馬場へ移動。土曜朝はパドックや装鞍所で45分ほど運動。高橋助手は「落ち着いていて雰囲気はいい。馬体重も前走ぐらいで出せるのでは」と話す。クイーンC（2着）は人気の中心となるドリームコアと0秒3差。「レースを使いながら力強さが出てきた。楽しみ」と逆転を狙っている。